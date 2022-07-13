Андрій Ярмоленко підписав контракт із чемпіоном Еміратів (відео)
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, котрий засвітив послання любителям «руського міра», підписав контракт із чемпіоном Об'єднаних Арабських Еміратів клубом «Аль-Айн», який тренує його колишній одноклубник з «Динамо» Сергій Ребров, повідомляє пресслужба клубу з ОАЕ. Термін угоди розрахований на один рік — до літа 2023 року.
«Привіт, уболівальники „Аль-Айна“. Я щасливий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю боротися за цю футболку», — заявив Андрій Ярмоленко, котрого вже представили у формі клубу.
#نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05— نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022
Зазначимо, що Ярмоленко дістався еміратцям безкоштовно, оскільки після нещодавнього відходу з англійського «Вест Хема» після закінчення контракту перебував у статусі вільного агента.
Нагадаємо, що 32-річний Андрій Ярмоленко виступав також за київське «Динамо» та дортмундську «Боруссію». У складі збірної України футболіст провів 109 матчів та забив 45 м'ячів, поступаючись за цим показником лише Андрію Шевченку (48).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко жорстко відповів пропагандисту з росії.
Фото ФК «Аль-Айн»227
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