Кораблі рашистів обстріляли передмістя Одеси «Калібрами»: «денацифіковано» школу та будинок культури, серед поранених дитина (фото, відео)

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про черговий обстріл росіянами Одещини — з акваторії Чорного моря було випущено сім ракет.

За його словами, одну ракету збила ППО, а шість поцілили по мирному селу — зруйновано три приватні будинки та господарські будівлі. Пошкодження отримали кілька приватних будівель, автомобілі, школа та будинок культури. Постраждало шестеро людей, у тому числі й дитина.

Фото "Одеса офіційно"

Пожежа на площі 300 кв. метрів оперативно ліквідовано рятувальниками — до її гасіння залучалися 95 співробітників ДСНС та 16 одиниць техніки.

Фото "Одеса офіційно"

Фото "Одеса офіційно"

Фото "Суспільне Одеса"

У мережі повідомили, що удар припав по селу Дачне.

Напередодні три російські літаки Су-35 випустили по регіону чотири ракети повітряного базування з акваторії Чорного моря. Одну ракету збили українська ППО над морем, дві поцілили у військовий об'єкт, а ще одна — у міст через Дністровський лиман, який обстрілюється з квітня та не функціонує.

Фото «Одеса офіційно»

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