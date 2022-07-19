Кораблі рашистів обстріляли передмістя Одеси «Калібрами»: «денацифіковано» школу та будинок культури, серед поранених дитина (фото, відео)
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про черговий обстріл росіянами Одещини — з акваторії Чорного моря було випущено сім ракет.
За його словами, одну ракету збила ППО, а шість поцілили по мирному селу — зруйновано три приватні будинки та господарські будівлі. Пошкодження отримали кілька приватних будівель, автомобілі, школа та будинок культури. Постраждало шестеро людей, у тому числі й дитина.
Пожежа на площі 300 кв. метрів оперативно ліквідовано рятувальниками — до її гасіння залучалися 95 співробітників ДСНС та 16 одиниць техніки.
У мережі повідомили, що удар припав по селу Дачне.
Напередодні три російські літаки Су-35 випустили по регіону чотири ракети повітряного базування з акваторії Чорного моря. Одну ракету збили українська ППО над морем, дві поцілили у військовий об'єкт, а ще одна — у міст через Дністровський лиман, який обстрілюється з квітня та не функціонує.
Фото «Одеса офіційно»496
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