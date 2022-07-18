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Рашисти завдали ударів по Одеській та Дніпропетровській областях: знищено важливі для життя країни об'єкти

15:15 18 липня 2022
дим

У понеділок, 18 липня, російські фашисти вкотре завдали ракетних ударів по Одеській та Дніпропетровській областях.

В Одесі на місці удару сталися пожежі, рятувальники борються з вогнем. Попередньо через атаку російських військ ніхто не постраждав, повідомили на офіційному Telegram-каналі органів влади Одеси.

За даними оперативного командування «Південь», близько 11:00 окупанти завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря. Три російські літаки Су-35 випустили чотири ракети повітряного базування.



Одну ракету збили українські сили ППО над морем. Дві потрапили у військовий об'єкт. Ще одна ворожа ракета потрапила до мосту через Дністровський лиман, який обстрілюється з квітня й не функціонує.

Також 18 липня путінські нелюди вдарили ракетами по Синельниківському району Дніпропетровської області, зруйнувавши склади з зерном.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

"Ракета потрапила в елеватор. Там зруйновано склади з більш як п'ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар припав по шкільному двору. Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є попадання до приватного будинку місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, вночі 18 липня загарбники випустили з РСЗВ понад 60 снарядів по житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу зруйновано приватні житлові будинки. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт. Поранена жінка.

Фото соцмережі

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