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Україна

«Горіло дуже красиво»: ЗСУ влучним ударом знищили базу окупантів у курортному Лазурному

11:22 17 липня 2022
Вибух

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, який раніше розповів про знищення складів росіян у Херсоні, повідомив про ще один вдалий удар ЗСУ.

«Херсонщина. У Лазурному, на березі моря, у санаторії „Чайка“ росіяни облаштували і склад боєприпасів, і штаб, і казарми. Цієї ночі всього цього не стало, бо ЗСУ поцілили точно. Місцеві кажуть, що дуже добре горіло і довго детонувало», — написав він у соціальних мережах.

А журналіст Андрій Цаплієнко виклав у мережу відео, показавши наслідки ударів українських воїнів по одному з окупованих сіл на півдні України.

 

Раніше він показував наслідки прильотів у окупованому Алчевську. За його словами, місцева пропаганда стверджує, що дві ракети з HIMARS прилетіли у склади з "мінеральними добривами", які потужно детонували.

 

Пізніше Збройні сили України повідомили, що удар по Алчевську було завдано по місцевому тролейбусному депо, де розміщувалась база з особовим складом росіян.

Раніше українські військові потужним ударом знищили у Луганську військову частину та склад боєприпасів окупантів.

Радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро заявляв, що Україні необхідно дозволити завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій білорусі, окупованому Криму та в росії.

Фото — скріншот

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