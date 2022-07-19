Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

19 липня пішла з життя народна легенда, українська актриса театру та кіно, ведуча «Твій день» на 1+1 Руслана Писанка. На 57-му році її життя забрала тяжка хвороба.

На початку лютого Руслана Писанка під час київської вистави «Потяг Одеса-мама» впала на сцені та зламала ногу. Лікарі тоді діагностували перелом ноги зі зміщенням. Руслані наклали гіпс, тому вона змушена була зробити паузу в роботі. Але вона вийшла у прямий ефір із лікарні та запевнила, що готова повернутися до роботи навіть на милицях. Але війна перекреслила плани та мрії Руслани.

За програмою «Червоного хреста» вона виїхала до Німеччини на лікування. Боролася з недугою наодинці, у чужій країні, серед чужих людей. В Україні залишилися чоловік і мама, яка на той час тяжко хворіла. Декілька років тому жінка перенесла складну операцію на серці.

«Чоловік пообіцяв подбати про маму — вона невиліковно хвора, довго не протримається. Вони залишилися у наших друзів, які їх прихистили, за що я їм дуже вдячна», — розповідала Руслана Писанка німецькому виданню.

Мама ведучої пішла з життя в березні. Про це Руслана Писанка вирішила не розповідати нікому — вважала, що українці й так переживають своє власне горе через війну. На похорон матері Руслана приїхати не могла. Ховала рідну людину за вайбером, чоловік сам потурбувався про все.

Також Руслана тяжко переживала смерть брата. Життя Олега, який був кінооператором, забрав рак у 2012 році. Артистка довгий час приховувала це від громадськості та змогла розповісти лише два роки тому у програмі ЖВЛ. Після смерті брата Руслана дбала про своїх племінників. Рідних дітей Писанка не мала.

Востаннє Руслана виходила на зв'язок із глядачами під час святкування річниці проекту «Твій день» у травні 2022 року. Не могла дочекатися, як знову повернеться на телебачення та на сцену.

«Я не відчуваю свого віку і не хочу його відчувати. Коли організм скаже: „Руся, треба зупинитися!“, тоді почну знижувати оберти, але не обіцятиму. Якщо в очах є вогнь, який захоплює інших людей, рік народження йде на інший план. Важливою є енергія, яку ви випромінюєте», — казала Руслана в інтерв'ю.



*Руслана з чоловіком

Новина про раптову смерть відомої актриси та телеведучої Руслани Писанки стала шоком для її колег. Вони висловлюють співчуття та діляться теплими спогадами.

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