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Гроші

Кабмін визначився з цінами на газ до травня 2023 року: скільки платитимемо

17:45 19 липня 2022
Газ

Кабмін, в якому раніше заявляли, що не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги і що продовжать виплачувати субсидії, визначився з ціною на газ для виробників тепла.

«Ухвалили рішення, згідно з яким „Нафтогаз“ продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ані на тепло, ані на гарячу воду», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та додав, що фіксована ціна на «блакитне» паливо залишається до 31 травня 2023 року.

За словами очільника уряду, вже три місяці активно ведеться підготовку до різних сценаріїв опалювального сезону. «Підготовка включає чотири основні аспекти: достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій», — відзначив він.

Прем'єр повідомив, що станом на сьогодні Україна вже має 11,3 млрд кубів газу. До початку опалювального сезону його має бути 19 млрд кубічних метрів — таке завдання поставлене перед «Нафтогазом». «Також маємо 1,5 млн тонн вугілля. Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Окрім нарощування власного видобутку, формуємо домовленості з країнами-партнерами, аби на початок опалювального сезону наші запаси складали понад 2 млн тонн», — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону, яким забороняється примусове стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб на період воєнного стану.

Фото Pixabay

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