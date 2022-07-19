36.09 / 37.07 36.27 / 37.48
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Колишнього футболіста українського клубу спіймали в росії на шахрайстві

19:38 19 липня 2022
Махач Гаджієв

Ексгравець багатьох російських клубів («Крилья Совєтов», «Сатурн», «Рубін» та «Амкар»), який також виступав за сімферопольську «Таврію» в чемпіонаті України 34-річний Махач Гаджієв має серйозні проблеми із законом.

З кінця минулого року Гаджієв, який завершив професійну кар'єру в 2014-му, перебував у федеральному розшуку за підозрою у шахрайстві. Уся річ у тому, що у 2010 році, маючи на руках контракт із «Анжи» з Махачкали, Махач влаштувався у МВС Дагестану, отримував там зарплату, але своїх обов'язків щодо боргу служби не виконував. У 2017-му ексфутболіста було засуджено на два роки умовно у справі про шахрайство.

Зараз поліція затримала колишнього спортсмена в Москві під час перевірки документів на вулиці, і, за інформацією російських ЗМІ, вирішується питання щодо його транспортування до Дагестану.

Додамо, що Гаджієв виступав за «Таврію» в сезоні-2012/2013. У складі сімферопольців півзахисник провів в українській прем'єр-лізі 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж результативних передач.

У сезоні-2012/2013 Гаджієв провів за "Таврію" 18 матчів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійського чемпіона з Монголії засудили до 16 років в'язниці за вбивство найкращого друга.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Руслана Писанка

Руслана Писанка померла в Німеччині від тяжкої хвороби

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.