Колишнього футболіста українського клубу спіймали в росії на шахрайстві

Ексгравець багатьох російських клубів («Крилья Совєтов», «Сатурн», «Рубін» та «Амкар»), який також виступав за сімферопольську «Таврію» в чемпіонаті України 34-річний Махач Гаджієв має серйозні проблеми із законом.

З кінця минулого року Гаджієв, який завершив професійну кар'єру в 2014-му, перебував у федеральному розшуку за підозрою у шахрайстві. Уся річ у тому, що у 2010 році, маючи на руках контракт із «Анжи» з Махачкали, Махач влаштувався у МВС Дагестану, отримував там зарплату, але своїх обов'язків щодо боргу служби не виконував. У 2017-му ексфутболіста було засуджено на два роки умовно у справі про шахрайство.

Зараз поліція затримала колишнього спортсмена в Москві під час перевірки документів на вулиці, і, за інформацією російських ЗМІ, вирішується питання щодо його транспортування до Дагестану.

Додамо, що Гаджієв виступав за «Таврію» в сезоні-2012/2013. У складі сімферопольців півзахисник провів в українській прем'єр-лізі 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав стільки ж результативних передач.

У сезоні-2012/2013 Гаджієв провів за "Таврію" 18 матчів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійського чемпіона з Монголії засудили до 16 років в'язниці за вбивство найкращого друга.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter