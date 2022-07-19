У Британії при владі залишаються консерватори: опозиція не змогла ініціювати дострокових парламентських виборів

У вівторок, 19 липня, кількість претендентів на посаду лідера Консервативної партії Великобританії скоротилася до трьох осіб. За підсумками чергового туру голосування з перегонів вибула Кемі Баденок. Близько двох років вона обіймала в кабінеті Бориса Джонсона посаду міністра з питань місцевого самоврядування, релігії, справ жінок та рівних можливостей.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», після відставки Джонсона торі запустили процес вибору свого нового керівника, який одночасно стане і новим прем'єр-міністром Великобританії. Тепер це вже відомо, напевно. Річ у тому, що ввечері 18 липня опозиція не змогла домогтися винесення вотуму недовіри чинному уряду. За підсумками голосування у парламенті 349 депутатів підтримали кабінет консерваторів і лише 238 висловилися проти. Якби лейбористам вдалося задумане, на британців чекали дострокові парламентські вибори. А так торі залишаються при владі.

Спочатку в перегони за владу вступили вісім консерваторів. Вилетіли з неї вже п'ятеро. Окрім Баденок програли суперникам Суелла Брейвермен, Джеремі Хант, Том Тугендхат, Надхім Захаві.

Боротьбу продовжують колишній міністр фінансів Ріші Сунак (на фото у центрі), міністр закордонних справ Ліз Трасс (на фото праворуч) та колишній міністр оборони Пенні Мордонт. Фаворитом поки що вважається Сунак.

Увечері 20 липня відбудеться останній відбірковий раунд. У списку мають залишитися лише двоє претендентів, з яких і буде обрано наступника Джонсона. Це вже зроблять не лише депутати-консерватори з Палати громад, а й усі торі. Ім'я нового прем'єр-міністра Великобританії має бути оголошено 5 вересня.

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