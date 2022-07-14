Кількість претендентів на пост прем'єр-міністра Великобританії скоротилася: хто вибув з перегонів

У середу, 13 липня, у Великій Британії відбувся перший раунд голосування на виборах нового лідера Консервативної партії. Ця людина стане зрештою наступним прем'єр-міністром країни. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у першому раунді брали участь вісім претендентів.

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак отримав 88 голосів і поки що лідирує у перегонах. На другому місці опинилася міністр торгівлі, а в минулому міністр оборони Пенні Мордонт. Третє місце посідає міністр закордонних справ Ліз Трас.

Після першого раунду кількість претендентів скоротилася до шести осіб. З перегонів вибули міністр фінансів Надхім Захаві та колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Хант.

Другий раунд голосування заплановано на 14 липня. До кінця наступного тижня у фінал мають вийти лише два кандидати. Голосуватимуть після цього вже не лише члени парламенту від Консервативної партії, а й усі торі.

Планується, що нового лідера партії замість Бориса Джонсона, який пішов у відставку, назвуть 5 вересня.

За даними букмекерів, фаворитами перегонів є Ріші Сунак та Пенні Мордонт.

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