Визначено претендентів на посаду прем'єр-міністра Великобританії: коли змінять Бориса Джонсона

Увечері 12 липня стали відомі імена британських консерваторів, які отримали право боротися за посаду лідера торі та одночасно за посаду прем'єр-міністра королівства. Новий голова уряду став потрібен після того, як Борис Джонсон оголосив про відставку.

Попереднє відсівання пройшли вісім претендентів. Ось ці політики:

Кемі Баденок — депутат парламенту з 2017 року. Близько двох років обіймала в кабінеті Джонсона посаду міністра з питань місцевого самоврядування, релігії, справ жінок та рівних можливостей.

Суелла Брейвермен — міністр юстиції Англії з 2020 року. До цього в уряді Терези Мей займалася Brexit, але подала у відставку через запропонований прем'єром проєкт підсумкового договору.

Джеремі Хант — член Палати громад з 2005 року, у 2010 році увійшов до уряду Девіда Камерона як міністр культури. Потім обіймав посади міністра охорони здоров'я та міністра закордонних справ. У 2019 році був суперником Бориса Джонсона у боротьбі за посаду лідера Консервативної партії, але програв у фіналі. Хант — представник відомої британської сім'ї, син адмірала.

Пенні Мордонт — перша жінка в історії країни, яка обійняла посаду міністра оборони. Це було у 2019 році.

Ріші Сунак — колишній міністр фінансів. Зайняв цю посаду у 2019 році. Пішов у відставку на початку липня, спровокувавши розвал кабінету Джонсона. У своїй заяві про відставку різко критикував прем'єр-міністра.

Ліз Трасс — міністр закордонних справ в уряді Джонсона. Відома жорсткими висловлюваннями на адресу володимира путіна. Затята прихильниця санкцій проти росії та допомоги Україні.

Том Тугендхат — колишній військовий, служив в Іраку та Афганістані. З 2020 року очолює комітет із міжнародних відносин Палати громад. Неодноразово жорстко висловлювався про дії росії в Україні.

Надхім Захаві — народився в Іраку, до Британії поїхав незабаром після приходу до влади Саддама Хусейна. Збив солідний капітал, займаючись торгівлею. Був заступником міністра у справах вакцинації в уряді Джонсона, потім міністром освіти. Після відставки Сунака обійняв посаду міністра фінансів, але відразу закликав Джонсона піти.

Вже завтра, 13 липня відбудеться перший раунд голосування серед членів парламентської фракції консерваторів. Буде відсіяно кандидатів, які отримають менше ніж 30 голосів (якщо такі знайдуться). Після цього відбудуться ще кілька раундів, в результаті яких мають залишитися лише два претенденти на посаду лідера. Їхні кандидатури будуть винесені на загальне голосування членів Консервативної партії. Нового лідера торі мають обрати 5 вересня. Після цього Борис Джонсон подасть королеві Єлизаветі II прохання про відставку з посади прем'єр-міністра. Її Величність доручить сформувати наступний уряд новому лідерові консерваторів.

Цікаво, що до списку восьми не потрапили такі популярні політики як міністр оборони Бен Воллес (його називали фаворитом), колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід та міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

Тепер фаворитом вважається Ріші Сунак (на фото у заголовку). Британські ЗМІ називають його головною суперницею Пенні Мордонт.

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