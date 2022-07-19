Зірка «Ферзевого гамбіту» Аня Тейлор-Джой таємно вийшла заміж

У вівторок, 19 липня, стало відомо, що популярна голлівудська актриса Аня Тейлор-Джой таємно вийшла заміж за музиканта Малкольма Макрея. Пара зустрічалася раніше понад рік. Церемонія одруження відбулася на невеликій фермі в США.

26-річна зірка мінісеріалу «Ферзевий гамбіт» та 27-річний учасник рок-дуету More планують влаштувати пишне весілля дещо пізніше — коли закінчаться зйомки фільму «Шалений Макс: Фуріоса». Аня грає у ньому головну жіночу роль. Картина задумана як приквел до вже культового бойовика «Шалений Макс: Дорога гніву».

Нагадаємо, у ньому головні ролі виконали Том Гарді та Шарліз Терон. Тейлор-Джой тепер грає героїню Терон у юності. Знімає картину той самий режисер — Джордж Міллер.

«Дорога гніву» зібрала у світовому прокаті 379 мільйонів доларів та здобула шість премій «Оскар».

Зйомки «Фуріоси» відбуваються в Австралії. Ані доводиться постійно літати з Лос-Анджелеса та Сідней і назад. Ось і тепер наступного дня після одруження актриса відлетіла до Австралії.

Для обох новоспечених подружжя це перший шлюб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі.

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