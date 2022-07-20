Важливий день для пошуку свого «я» та вибудовування стосунків: гороскоп від Анжели Перл на 20 липня

Відомий австралійський астролог українського походження Анжела Перл, яка знає місяць завершення війни, вважає, що середа, 20 липня 2022 року — дуже важливий день для того, щоб з'ясувати всі нюанси у відносинах з близькою людиною — адже вони важать для вас набагато більше, ніж критика з боку колег чи похвала начальства.

І навіть якщо з'ясується, що стосунки зжили себе, варто подумати про те, чи не час відкрити серце новому знайомству і відродити глибоко в душі впевненість у собі, якої так довго не вистачало. Адже повіривши в себе, ви напевно досягнете успіху і на роботі, встигнувши завершити багато поточних завдань, пише інформаційний ресурс .

Овен (21 березня — 19 квітня)

У відносинах з другою половинкою, ймовірно, виникнуть деякі непорозуміння та ревнощі. Саме вона і стане причиною скандалів і неабияк зіпсує настрій. Крім того, через проблеми у родині Овни стануть схильні до необдуманих вчинків. Але почуття такту допоможе згладити ситуацію та дозволить уникнути більшої частини проблем. У другій половині дня на Овнів чекає дуже неприємна новина, яка трохи зіпсує настрій. Тому вам порада на сьогодні: станьте справжнім другом та опорою для своєї другої половини. Відверніться від проблем і присвятіть сьогоднішній день коханій людині — їй потрібна ваша допомога.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День не надто вдалий для відпочинку в родинному колі та взагалі спілкування. Краще залишитися віч-на-віч із самим собою, подумати над тим, що відбувається в житті, проаналізувати поточні події. Якщо ж не вдасться усамітнитися, тоді краще просто намагатися тримати свій язик за зубами. Середовище нагадає вам, кому довіряти можна, а кому не можна. Постарайтеся не показувати, що у вашому житті та свідомості щось змінилося. Тоді ви залишитеся у виграші та плюсі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Здоров'я з самого ранку може похитнутись. Втома дасться взнаки, а також спостерігається зниження імунної системи. Крім того, у колі можуть з'явитися люди, які спробують обдурити Близнюків. Тому спілкування краще обмежити. Вільний час варто присвятити самоосвіті. Навіть якщо здається, що все йде не за планом, не робіть поспішних висновків. Намагайтеся зупинитися і дати можливість собі все обміркувати і зрозуміти, де ви оступилися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам слід згадати про свої домашні обов'язки та забратися в будинку. В іншому випадку з другою половинкою можуть бути сварки та скандали. Щоб остаточно не посваритися з коханою людиною, слід тримати себе в руках і намагатися відразу ж згладжувати гострі кути. Крім того, сьогодні Ракам потрібно бути дуже уважними. Постарайтеся не упустити нічого, адже надалі вам це знадобиться. Мотайте на вус кожне сказане вашим партнером або опонентом слово.

Лев (23 липня — 22 серпня)

З коханою людиною ймовірний скандал на ґрунті ревнощів. Левам варто критичніше ставитися до своїх власних вимог і запитів. Далеко не всі з них зможе виконати кохана людина, і це важливо враховувати. Небажання йти на поступки призведе лише до великих проблем. В результаті самопочуття ризикує погіршитися.

Самим Левам теж потрібна турбота і любов. Досить вдавати із себе сухаря, який може обійтися без доброго слова. Визнайте, що потребуєте підтримки.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам варто попросити у начальства невелику відпустку. Таким чином вдасться позбутися депресії та внутрішньої напруги. Відпочинок однозначно піде на користь. Рекомендується якнайшвидше зосередитися на позитивних емоціях. Навіть якщо Дівам здається, що вони всемогутні, часто не встигають доводити почате до кінця. Це легко вирішується, якщо скласти план справ на день і наступний тиждень.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

До нових знайомих слід поставитися з підвищеною обережністю. Справа в тому, що вони можуть заподіяти неабиякий біль Терезам. Крім того, є ймовірність, що у представників цього знаку зодіаку з'являться цікаві ідеї в голові. Але поки що ділитися ними з оточуючими не варто. Крім того, сьогодні вам бажано бути самокритичним, вимагайте від себе ще більшої самовіддачі. Якщо вас не хвалять, це не означає, що роботу виконано погано. Пам'ятайте, що завжди можна зробити ще краще.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

З партнерами у цей день слід бути особливо уважними та стежити за своєю мовою. Є ймовірність невдало пожартувати, що зіпсує ваші з ними стосунки. Навіть із друзями та родичами спостерігається напруга у цей день. А ввечері ймовірне нездужання. Загалом день виявиться невдалим. Тому розраховуйте виключно на себе та свої сили. Вам потрібно сьогодні притримати язика за зубами і не розповідати про успіхи.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У першій половині дня на Стрільців чекають непорозуміння у відносинах з оточуючими. Причиною цього буде їхня власна дратівливість. А потім у особистому житті виникнуть деякі проблеми. Рекомендується переосмислити своє минуле та подумати над тим, як покращити майбутнє. Також Стрільцям сьогодні важливо пам'ятати, що гальмувати не можна. Ви можете не встигнути у потрібне та важливе місце, що перекреслить усі плани.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам вдасться цього дня розправитися з підступами своїх недоброзичливців. При чому багато в чому допоможе гнучкість. Жінкам варто відмовитися поки що від нових знайомств. А в другій половині дня може виникнути нездужання. Отже, слід обов'язково відпочити — зірки обіцяють перенапругу і навіть емоційний зрив. Уникнути його можна, якщо ранок ви почнете не поспішаючи, а вечір присвятите винятково собі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

В емоційному плані день виявиться не таким приємним. Тому не варто забувати про відпочинок, навіть якщо потрібно виконати багато завдань. Побутові проблеми поки що краще відкласти на інший час. Тому порада: влаштуйте зустріч із батьками — самі ви не справляєтесь із проблемами. Звичайно, це не означає, що ви маленька дитина. Просто кожному з нас іноді потрібна допомога близьких людей. До того ж рідні за вами дуже скучили.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Випадкове знайомство цього дня дуже швидко переросте у серйозні стосунки. Це стосується тих Риб, серце яких поки що вільне. Якщо ж у вас є друга половинка, то варто задуматися, продовжувати ці стосунки, дорогі вони або вже зжили себе. І якщо все добре, і будинок наповнений сімейним затишком, то варто ще раз зізнатися близькій людині, що вам з нею добре та затишно. Тоді отримаєте у сто разів більше турботи.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали найнебезпечніші на найближчі півтора місяці населені пункти України.

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter