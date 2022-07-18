Буде багато жертв: астрологи назвали найнебезпечніші на найближчі півтора місяця населені пункти України

Під час російсько-української війни багато астрологів дають свої прогнози, як складеться ситуація на фронті та в тилу найближчим часом.

Так, астролог Дмитро Уранус вважає, що завдяки переходу Марса в Телець дуже важка карта втратила силу та свій негатив. У зв'язку з цим він прогнозує деяку стабілізацію на Донбасі в районі Бахмута.

«Думаю, що натиск противника на довготу Бахмута має послабшати, а лінія фронту біля Бахмута стабілізується. Тепер дуже важливо не дати противнику наблизиться до лінії міст Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ з півночі та з півдня, щоб не утворився новий котел», — зазначає він.

Водночас, на його думку, найнебезпечнішими населеними пунктами на найближчі 1,5 місяця стануть Золоте, Гірське, Камишеваха, Врубівка, Борівське, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та найближчі села.

«Місяць в астрології пов'язаний з земельними територіями та людьми, тому такий аспект говорить про величезну небезпеку, що нависла над зазначеними населеними пунктами та людьми, що залишилися там, буде дуже багато жертв. Потрібна негайна евакуація всіх людей з цих населених пунктів. Імовірність тимчасової втрати Україною цих населених пунктів у найближчі півтора місяця дуже і дуже велика», — пише Уранус.

Водночас українська астрологиня Ангеліна Вакуліна вважає, що найбільша небезпека чекає на Харків та Лисичанськ. Також може сильно постраждати Полтава.

«Найнебезпечнішими, як і раніше, залишаються Харків, Лисичанськ, поганий прогноз торкнеться Полтави цього місяця», — пише Вакуліна.

Астрологиня повідомила, що російські окупанти влаштують справжню «м'ясорубку» у Кропивницькому, Києві, Броварах, Білій Церкві, Василькові, Фастові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську.

«Буде схоже на м'ясорубку. Просто пекло. Не відвідуйте місця скупчення людей — центри, ресторани, торгові центри, парки, басейни», — написала експертка.

Вона радить найближчим часом навіть не відвідувати супермаркети. Також Вакуліна закликала не зневажати сигналами тривоги, і якщо вона звучить, то краще спуститися в укриття.

Фото Pixabay

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