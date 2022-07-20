У вівторок, 19 липня, на сайті німецького журналу Focus було опубліковано відкритий лист, авторами якого стали 96 найкращих експертів з питань Східної Європи з різних країн світу. Вони жорстко критикували інший відкритий лист, який місяць тому підписали понад 20 німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів. У червні ці люди у зверненні «Перемир'я — зараз!» закликали якнайшвидше покінчити з «військовим конфліктом в Україні» шляхом дипломатичних домовленостей та погодити режим припинення вогню за будь-яку ціну.

І тепер майже 100 політологів, істориків і політиків, які спеціалізуються саме на східноєвропейському регіоні, заявили, що так «російський імперіалізм» стримати не вдасться.

«Вражає, що лист „Перемир'я — зараз!“ підписали люди, серед яких повністю відсутні дослідники української та/або російської політики, армії, історії та культури. Досі жоден з цих інтелектуалів не звертав на себе уваги глибоким залученням до російсько-українських відносин», — наголошують експерти.

Вони бачать вихід з ситуації, що склалася в Східній Європі, лише у наданні Україні важких озброєнь «якнайшвидше і більше». І зробити це важливо не лише з тактичних міркувань, а й зі стратегічних. На жаль, Україна ще довго не буде інтегрована до різних військових спілок.

Автори листа різко критикують також ідею «обмеження військово-технічної допомоги Україні». Ті, хто її просуває, вважають, що це дає надію Заходу на «продуктивні переговори з росією». Це докорінно помилково. Для тих, хто так вважає, вочевидь другорядними є «масове позбавлення власності, депортація, нанесення каліцтв та вбивства цивільного населення на нових окупованих Москвою у 2022 році територіях України».

Відкритий лист «Важке озброєння зараз!» підписали, зокрема, історики Андреас Каппелер (Австрія) та Тімоті Снайдер (США), представники партії «зелених» Ребека Хармс та Марілуїзе Бек (Німеччина), колишній посол Німеччини в Москві Ернст-Йорг фон Штудніц, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд (Швеція) та багато інших.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить можливості вести переговори з росією.

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