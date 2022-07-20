«Тим, хто вимушено покинув домівку»: пісня української співачки викликала ажіотаж у Грузії

Українська співачка та блогерка SHADU презентувала символічну пісню «Коли я» для кожного біженця, який повертається на Батьківщину. За декілька днів композиція співачки потрапила у чарт грузинського YouTube та продовжує впевнено підніматися до перших позицій.

«Коли я» — це пісня, яка присвячується всім тим, хто був вимушений покинути рідну домівку та близьких людей через страшні та надзвичайно сумні події в Україні, — повідомляє пресслужба артистки. — Незважаючи на продовження війни, багато хто вже повернувся на батьківщину, та не менше людей поки що залишаються у різних куточках країни або ще далі — закордоном. Сингл «Коли я» має на меті підбадьорити й «розфарбувати» емоційний стан вимушених переселенців, а також тих, хто залишився тут попри відсутність своїх близьких і коханих".

Додамо, що через війну Ксенія Шадурська (справжнє ім'я співачки) втекла до Молдови, де була тривалий час. Зараз вона вже повернулася додому, до Києва.

Свою проукраїнську позицію співачка та блогерка не приховує.



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