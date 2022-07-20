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Україна

В Києві через аварію змінили маршрут двох популярних тролейбусів: що потрібно враховувати при пересуванні містом

15:00 20 липня 2022
тролейбус

В Києві в середу, 20 липня, змінено рух тролейбусів № 6, 16, 18. Маршрути змінили через аварію інженерних мереж на вулиці Софіївській.

Про це повідомили у КМДА.

Згідно з новим тимчасовим маршрутом, тролейбус № 6 курсуватиме до станції метро «Лук'янівська».

А тролейбуси № 16, 18 курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, раніше в столиці було поновлено рух тролейбусних маршрутів, скасованих через обрив контактної мережі, що постраждала внаслідок ракетного обстрілу рашистів.

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