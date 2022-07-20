В Києві через аварію змінили маршрут двох популярних тролейбусів: що потрібно враховувати при пересуванні містом

В Києві в середу, 20 липня, змінено рух тролейбусів № 6, 16, 18. Маршрути змінили через аварію інженерних мереж на вулиці Софіївській.



Про це повідомили у КМДА.



Згідно з новим тимчасовим маршрутом, тролейбус № 6 курсуватиме до станції метро «Лук'янівська».



А тролейбуси № 16, 18 курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу.



Нагадаємо, раніше в столиці було поновлено рух тролейбусних маршрутів, скасованих через обрив контактної мережі, що постраждала внаслідок ракетного обстрілу рашистів.

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