В Києві через аварію змінили маршрут двох популярних тролейбусів: що потрібно враховувати при пересуванні містом
В Києві в середу, 20 липня, змінено рух тролейбусів № 6, 16, 18. Маршрути змінили через аварію інженерних мереж на вулиці Софіївській.
Про це повідомили у КМДА.
Згідно з новим тимчасовим маршрутом, тролейбус № 6 курсуватиме до станції метро «Лук'янівська».
А тролейбуси № 16, 18 курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу.
Нагадаємо, раніше в столиці було поновлено рух тролейбусних маршрутів, скасованих через обрив контактної мережі, що постраждала внаслідок ракетного обстрілу рашистів.
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