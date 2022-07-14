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Київ повертається до мирного життя: у столиці відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів

12:01 14 липня 2022
Тролейбус у Києві

У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів, які раніше були скасовані через обрив контактної мережі, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу рашистів. Про це повідомили у Facebook «Київпастрансу» .

Так, сьогодні відновили рух тролейбусні маршрути:

  • № 16 від вулиці Туполєва до Майдану Незалежності, тимчасово по вулиці Дорогожицькій;
  • № 23 від вулиці Туполєва до Лук'янівської площі.

Крім того, припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

  • № 16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності;
  • № 23К від вулиці Щусєва до Залізничного вокзалу «Південний».

У підприємстві додали, що найближчим часом розпочнеться ремонт ділянки контактної мережі на проспекті Перемоги.

Нагадаємо, напередодні столична влада оголосила про завершення ремонту контактної мережі на вулиці Кирилівській.

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