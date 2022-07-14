Київ повертається до мирного життя: у столиці відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів
У Києві відновили рух ще двох тролейбусних маршрутів, які раніше були скасовані через обрив контактної мережі, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу рашистів. Про це повідомили у Facebook «Київпастрансу» .
Так, сьогодні відновили рух тролейбусні маршрути:
- № 16 від вулиці Туполєва до Майдану Незалежності, тимчасово по вулиці Дорогожицькій;
- № 23 від вулиці Туполєва до Лук'янівської площі.
Крім того, припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
- № 16К від вулиці Щусєва до Майдану Незалежності;
- № 23К від вулиці Щусєва до Залізничного вокзалу «Південний».
У підприємстві додали, що найближчим часом розпочнеться ремонт ділянки контактної мережі на проспекті Перемоги.
Нагадаємо, напередодні столична влада оголосила про завершення ремонту контактної мережі на вулиці Кирилівській.109
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