Держава скасовує обов’язок виплати зарплатні мобілізованим працівникам

Мобілізованим працівникам відтепер не виплачуватимуть середню заробітну плату. Такі зміни передбачає Закон про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин, який підписав президент Володимир Зеленський.

«Якщо ви роботодавець, у якого є мобілізовані працівники, потрібно підготувати накази про припинення виплати їм середнього заробітку (як тільки закон набере чинності після публікації), — пояснює старша юристка практики судових спорів Юлія Рябець. — Якщо ви мобілізований працівник — за вами зберігаються виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Розміри встановлюються Кабміном, враховуючи характер та умови служби. Йдеться, зокрема, про 30 тис. грн та 100 тис. грн військовим, які перебувають на фронті.

Позиція авторів — несправедливо примушувати роботодавців під час війни сплачувати середній заробіток працівникам, які фактично не виконують свою роботу. Адже бізнес зараз переживає не найлегші часи: масову евакуацію співробітників, логістичні труднощі, зменшення збуту — відповідно зменшення доходу.

Кількість мобілізованих із початку війни на Донбасі у 2014 році та початку повномасштабного вторгнення росії — це абсолютно різні показники, різні строки відсутності таких працівників на місцях. Зі свого боку фінансування таких військових державою під час повномасштабної війни було збільшено та його не скасовують. Ці оплати формують зі сплати податків, зокрема, цими ж роботодавцями"

Адвокатка наголошує — за роботодавцем залишається право все ж таки зберігати середній заробіток і це не буде порушенням законодавства.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який захистить учасників бойових дій від колекторів.

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