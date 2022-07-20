Ворог провалив наступ під Новоселівкою, а в армії путіна процвітає алкоголізм та непокора наказам, — Генштаб

На початку сто сорок сьомої доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворожа активність фіксувалася на усіх напрямках, зокрема, напередодні було завдано ракетного удару по Одеській області. Проте найактивніше ситуація розвивається нині на Донецькому і Бахмутському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар'ївки. Неподалік Верхньокам’янського було завдано ворожого авіаудару. Штурмові дії тривають в напрямку Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку ворог намагається забезпечити умови для наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Там армія рф активно застосовує ствольну та реактивну артилерію і танки, а по Бахмуту та навколишніх населених пунктах Берестове, Яковлівка, Вершина, Нью-Йорк та Покровське було завдано ще й авіаційних ударів. Бойові дії тривають у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське, а біля Авдіївки працювала ворожа авіація. Проте розвідка боєм в районі Новоселівки Другої та наступ ворога у напрямку Микільського виявилися безуспішними, окупанти вимушено відступили.

На Південнобузькому напрямку ворог активізував використання розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районі Мурахівки. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет «Калібр».

«В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів», — констатують у Генеральному штабі, додаючи, що на противагу ворогові українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне виконання вогневих завдань по командних пунктах і базах логістичного забезпечення агресора.

Нагадаємо, 19 липня ЗСУ вдарили HIMARS'ом по важливому мосту через Дніпро у Херсоні, а також завдали чергового ураження по цілям у відомій всім Чорнобаївці.

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