Військову амуніцію від союзників пускали наліво: на Волині викрили псевдоблагодійників

На Волині оперативники викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару, отриманого з країн заходу у якості допомоги ЗСУ. Як повідомили в МВС України, жінку затримали при спробі продати партію з 54 бронежилетів, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і «розгрузок».

За все це добро вона хотіла виручити 600 тисяч гривень.

Вилучені кошти

За даними слідства, члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

Під час санкціонованих судом обшуків у приміщенні фонду правоохоронці вилучили 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, а також документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.

Нагадаємо, з квітня в Україні діють зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги. Згідно з ними, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, — караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 34 000 до 51 000 гривень) громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

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