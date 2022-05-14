Став свідком торгівлі гуманітарною допомогою: як припинити незаконні дії та яке покарання чекає на продавців

Інколи в оголошеннях з’являються пропозиції про продаж продуктів та речей, які були отримані безоплатно як гуманітарна допомога. Такі дії — незаконні. 3 квітня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги». Відповідно до нього Кримінальний кодекс України доповнено статтею 201.2 «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги».

— Згідно з ним, продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, — караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 34 000 до 51 000 гривень) громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, — пояснює адвокат Олександр Мороз. — Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, — караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

— Як діяти, якщо ви стали свідком продажу гуманітарної допомоги в магазині чи онлайн?

— Сфотографуйте товар на полиці відповідного магазину, зробіть скриншот, або фото, якщо мова іде про розміщення товару на продаж в мережі Інтернет. Зверніться до адміністрації магазину з проханням надати сертифікат якості або іншу супровідну інформацію, яка підтверджує право на реалізацію зазначеного товару, який ви попередньо сфотографували чи зробили фільмування (теж вітається). Напишіть користувачу, який продає товар, про пред’явлення вам чеку, який підтверджує саме купівлю товару, а не отримання його як гуманітарної допомоги.

Повідомте про можливе правопорушення правоохоронні органи: зазначте назву магазину, його місцеперебування, назву самого товару; найменування інтернет-ресурсу та користувача, який розмістив оголошення про продаж, навіть посилання на пост, скриншот з телефону, який підтверджує розміщення товару до продажу зазначеною особою.

Вищезазначену інформацію повідомте до органів поліції за телефоном 102 або скористайтесь додатковими номерами телефонів правоохоронних органів, зокрема зателефонуйте на гарячу лінію Служби безпеки України.

Якщо ви на 100% впевнені, що товар дійсно належить до гуманітарної допомоги, але який наразі продають, зверніться до журналістів місцевих видань, телебачення, щоб привернути увагу громадськості до виявленого вами порушення та додаткового розголосу, для подальшого припинення правопорушення адміністрацією магазину чи фізичною особою та притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, екскандидата у мери Львова затримали за підозрою у розкраданні гуманітарки для військових.

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