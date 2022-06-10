Продав армійські рації та тепловізори: українець піде під суд через торгівлю гуманітаркою

Мешканця Прикарпаття судитимуть за шахрайство з гуманітарною допомогою, яка призначалася для Збройних Сил України.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області .

У заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою підозрюється 20-річний мешканець Надвірної.

Слідство встановило, що у березні 2022 року молодик продав за 1100 доларів гуманітарну допомогу зі США, до якої входили понад 60 рацій, 18 біноклів, два тепловізори, зарядні пристрої, тактичні окуляри та ліхтарики.

«Обвинувачений перебував із волонтерами у довірчих відносинах і був вказаний контактною особою при отриманні допомоги, яка призначалася для потреб Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

Втім, отримавши вантаж, він не повідомив Фонд про це і продав усі речі «наліво» за значно заниженими цінами, чим завдав волонтерській організації моральної та матеріальної шкоди.

Наразі обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, з моменту віроломного повномасштабного вторгнення в Україну армії росії на сортування та доставку гуманітарної допомоги українцям перейшли багато зірок шоу-бізнесу, як, наприклад, співачка Віра Брежнєва.

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