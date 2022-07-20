На Луганщині бійці спецпідрозділу ГУР KRAKEN провели вдалу операцію, захопивши у полон російського розвідника.



На телефоні бранця українські воїни виявили чимало цікавої інформації, повідомив начальник штабу спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.



«Під час операції в Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ KRAKEN було захоплено в полон розвідника гру зс рф. Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звичайно ж, замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду. У ролику використаний матеріал з телефону цього» ГРУшника. Бувши «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» по Україні, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою", — пише Немичев.



Полонений розвідник гру Іван Євдошенко під час допиту почав розповідати заздалегідь заготовлену легенду. Він представився старшим лейтенантом, командиром інженерно-технічного взводу одного з батальйонів 21-ї окремої мотострілецької бригади росії.



Викрити брехню полоненого допомогли фотографії з його мобільного телефону. Насправді, Євдошенко — старший лейтенант спецпризначення гру. Родом він з Астраханської області, є спадковим військовим.



Сам окупант заявляє, що переважно «стояв на блокпостах». Водночас на його телефоні багато відео, що підтверджує поведінку «будбатівця» на захоплених територіях. Вони вдиралися у приватні будинки, жили там і перетворювали будинки українців на «сараї».



Окупанти грабували в Україні квартири, магазини, виносячи з них навіть дитяче харчування.



За словами самого загарбника, у полон він потрапив 13 липня — після того, як напередодні ЗСУ провели артзачистку позицій ворога на промзоні у Білогорівці.

Спецпризначенці KRAKEN перед операцією провели гарну розвідку місцевості, встановили місця скупчення та чисельність супротивників. Далі українські воїни знешкодили наглядові пости ворога. Оскільки ліквідували на постах окупантів за допомогою ножів, а не вогнепальної зброї, групу Євдошенка українцям вдалося зненацька застати.



Полонений зізнається: втекти йому не вдалося, відкрити вогонь по українських воїнах він просто не встиг.



Євдошенку дозволили зателефонувати матері. Та у розмові почала переконувати українських воїнів, що війна в Україні ні її родині, ні росіянам взагалі «не потрібна». Згадала про родичів у Лозовій Харківській області, з якими вона «втратила зв'язок».



«Ви розумієте, це страшно для всіх. Ось ця загибель безглузда. Ми завжди були братами. Завжди!» — заявила мати окупанта, який приїхав вбивати українців.



Разом з тим бійці KRAKEN нагадали про «братню любов» росії, яку вона у всій красі продемонструвала після 24 лютого.



Нагадаємо, на сьогодні російські окупанти втратили у «спецоперації» в Україні близько 39 тисяч своїх військових.

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