Навіть у риб більше гідності, ніж у офіцерів рфї: Зеленський назвав «ганчірками» російських військових за удари по мирних містах та селах

Президент України Володимир Зеленський назвав російських військових «ганчірками» за бездумне виконання злочинних наказів, внаслідок яких гинуть мирні люди, а росія дедалі швидше наближається до того, щоб її визнали країною-терористом.

Про це глава Української держави заявив у відеозверненні за підсумками 146-го дня війни.

«І якими треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах та містах! Навіть у риб та рапанів у Чорному морі більше гідності, ніж у офіцерів російського флоту», — зазначив Зеленський.

Таку різку реакцію Володимира Зеленського було викликано тим, що напередодні окупанти здійснили ракетний удар по селу на Одещині, випустивши сім ракет «Калібр».

Вони поцілили в поле, непрацюючу ферму, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей та будинок культури.

«Ось такі мішені у російських крилатих ракет. Жодного військового сенсу. Це просто терор», — наголосив президент.

На щастя, внаслідок удару не було загиблих, але шістьох місцевих жителів було травмовано, серед них 5-місячна дитина.

«Але як би окупанти не намагалися втекти, наші збройні сили та наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь. А наша держава встановить особи кожного російського злочинця, який винен у терорі українців», — запевнив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українські військові вважають військові об'єкти росії на території окупованого нею Криму однією з цілей, які вони повинні вразити з отриманням достатньої кількості озброєння від союзників.

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