«Газпром» відновив постачання газу «Північним потоком», але ЄС не вірить, що це надовго

У четвер, 21 липня, російський концерн «Газпром» відновив постачання газу трубопроводом «Північний потік». Як уже повідомляли «ФАКТИ», транспортування газу цією магістраллю було припинено 11 липня. Москва пояснила це необхідністю проведення ремонтно-профілактичних робіт. Тоді ж було заявлено, що трубопровід почне працювати знову 21 липня. Однак у Євросоюзі вважали, що Кремль знайде нові причини, щоб продовжити свій «газовий шантаж».

Першого дня для прокачування російська сторона забронювала 30% потужності газопроводу, повідомив голова Федерального агентства з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.

Компанія Nord Stream AG заявила, що поки щодня трубопроводом поставлятимуть 67 млн кубічних метрів газу. Це відповідає обсягу постачань до початку ремонтних робіт, однак становить лише 40% від максимального завантаження «Північного потоку». Москва, як і раніше, посилається на неповернення турбіни Siemens, що знаходилася на ремонті в Канаді, для компресорної станції «Портова» поряд з Виборгом.

У Берліні та Брюсселі не вірять, що «Північний потік» працюватиме стабільно. Для цих побоювань є всі підстави. Перебуваючи в Тегерані, президент росії володимир путін заявив, що 26 липня «Газпром» зупинить на ремонт ще одну турбіну. Він запропонував Євросоюзу дозволити прокачування газу трубопроводом «Північний потік-2». І додав, що вся відповідальність за зрив постачання російського газу лежить на європейських лідерах, які проводять помилкову політику.

Раніше «Газпром» оголосив форс-мажор.

ЄС відповів путіну одразу. У Брюсселі заявили, що початок роботи «Північного потоку-2» виключається, оскільки трубопровід не має необхідної сертифікації.

Єврокомісія провела термінову нараду. У ЄС розуміють, що не протягнуть зиму без російського газу, якщо не вжити екстрених заходів уже зараз.

Колишні плани накопичити газ у сховищах, наповнивши їх на 90%, виявилися зірваними «Газпромом». Альтернативними постачальниками є Азербайджан та Алжир. Залишається ще скраплений газ. Його країни ЄС спішно закуповують у Норвегії, Катарі, США. Але повністю замінити обсяги, які мав поставити «Газпром», не вдасться.

Тому Єврокомісія рекомендувала всім 27 країнам ЄС почати скорочувати споживання газу вже зараз, за три місяці до опалювального сезону. В іншому випадку взимку не уникнути віялових відключень.

«Євросоюз зіткнувся з ризиком подальшого скорочення постачань російського газу внаслідок дій Кремля, який зробив газ зброєю у цій війні. Майже половина країн-членів ЄС вже недоотримують газ із Росії», — заявила Єврокомісія.

«Вживаючи заходів сьогодні, ми знижуємо і ризик, і ціну ще більшого скорочення і навіть повного відключення, а заразом і зміцнюємо енергетичну безпеку Європи», — наголошується у заяві.

ЄС упевнений, що путін лукавить, а позапланові ремонти та зламання на трубопроводі — лише відмовки.

«Немає жодних підстав чекати зміни подібної поведінки, що створює невизначеність у постачанні й викликає зростання цін. Швидше навпаки, деякі сигнали вказують на ймовірне погіршення ситуації з постачанням газу», — йдеться у плані, який ухвалила Єврокомісія. Його головний пункт — усі країни ЄС мають взяти на себе зобов'язання скоротити споживання газу на 15% до кінця березня 2023 року.

Тепер це рішення мають спершу затвердити посли країн ЄС, потім міністри енергетики. У Брюсселі мають намір зробити це до кінця липня. Якщо ж економія не допоможе, Єврокомісія координуватиме віялові відключення взимку, щоб газу та світла вистачило насамперед домогосподарствам, лікарням, школам та критично важливим виробництвам.

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