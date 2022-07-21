«Пообіцяли зарплату 8000 рублів на день»: рашистські вчителі їдуть «перевчати» українських школярів

Країна-агресорка пообіцяла сотням вчителів великі гроші, щоб вони поїхали в окуповану Україну і дали там учням «виправлену» освіту в наступному навчальному році — з російським поглядом на історію України, повідомляє www.washingtonpost.com.

«Робота — підготувати школи до нового навчального року. Транспорт туди і назад — безкоштовно. Проживання та харчування — обговорюється. Для деяких вчителів у Чувашії ця пропозиція здалася спокусливою. Середня місячна зарплата в регіоні становить близько 550 доларів, але прогнозована зарплата, опублікована директором школи в чаті вчителів Чувашії, становить понад 2900 доларів на місяць. Педагогів мають везти у Запорізьку та Херсонську області.

Майже 250 учителів, у тому числі 57 — з республіки Дагестан на півдні росії, підписалися на виїзд в Україну, згідно зі списком на веб-сайті Міністерства освіти Дагестану. Їхні пункти призначення включають підтримувані Москвою регіони Луганська та Донецька, а також Запоріжжя та Херсон. Міністерство оголосило про значне підвищення зарплати — до 8000 рублів на день. Москва проводить інтенсивну русифікаційну роботу в окупованих регіонах, яка, здається, спрямована на те, щоб знищити в українців почуття історії, національності та навіть їхньої мови. Орієнтація на те, чого діти навчаються, є ключовою стратегією. «Українську освіту потрібно виправити», — заявив міністр освіти Росії Сергій Кравцов…"

Проте зусилля кремля виходять далеко за межі шкіл. Він уже заблокував мережу мобільного зв’язку України та медіа на контрольованих ним територіях, одночасно транслюючи російську державну пропаганду про «денацифікацію» країни.

«Росія зірвала українські вивіски в містах і замінила їх російськими. І за указом Путіна Москва намагається добитися, щоб українці по всій країні оформлювали російські паспорти, — пише washingtonpost.com. — На вересень заплановані референдуми щодо „приєднання“ окупованих територій до Росії. У Кремлі також передбачили можливі голосування про те, щоб зробити російську мову державною в Україні. Кілька тижнів тому Росія створила відділи реєстрації актів цивільного стану в Херсоні та Мелітополі, де українці можуть зареєструвати новонароджених дітей „згідно з російським законодавством“, отримати російські документи та оформити соціальні виплати. Росія прагне мілітаризувати школярів і цензурувати підручники під час війни».

Кравцов, один із найпалкіших прихильників путінського русифікаційного проєкту, прилетів у середині червня до Мелітополя та наголосив на рішучості москви навчати українських дітей російської версії історії націй.

«Ключове завдання — донести до школярів всю правду, правду про наші братні народи, про спільні досягнення і перемоги», — сказав він російським журналістам в окупованому місті. За його словами, росія залишиться в регіоні «назавжди».

Кравцов був московським учителем математики у 1990-х роках, перш ніж перейти до академії, а потім до державних освітніх установ, де він швидко просувався вгору. Він має кілька наукових ступенів, хоча законодавець одного разу звинуватив його в плагіаті при отриманні однієї з них. Через кілька днів після того, як голова партії путіна цього місяця оголосив, що «бригада» студентів-викладачів прибула в Україну, Кравцов відвідав місто на північному сході країни та сказав, що прибула перша партія підручників російської мови, включаючи підручники з мови та історії. Українських дітей, зазначив він, необхідно виховувати на «традиціях дружби» з росіянами. Результатом стануть «наші щасливі діти».

З вересня, за словами видання, вчителі російської мають проводити нові уроки під назвою «Розмова про важливе». Вони мають відповідати російським урядовим вказівкам щодо того, що діти мають вивчати про війну в Україні та поточні події — підхід, що нагадує «політінформаційні» заняття за радянських часів.

«Якщо школи приймуть вказівки Путіна, то вони відображатимуть його брехливі заяви про те, що Україна вчинила „геноцид“ або що її уряд складається з „нацистів“, які прагнуть напасти на Росію, — пише видання. — Русифікація Москвою територій, які вона займає в Україні, несе в собі тривожні відлуння радянської епохи Йосипа Сталіна, коли мільйони людей з анексованих або підкорених регіонів були депортовані до Сибіру та Середньої Азії. Для заселення та освоєння багатьох районів були направлені російські робітники. Країни Балтії та країни Центральної Азії, такі як Казахстан, досі мають значну кількість етнічних росіян, що часто є джерелом напруги на тлі частих обіцянок Москви „захищати“ всіх російськомовних».

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