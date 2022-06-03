«Вашому російському світу — світові страху, що спалює підручники української мови, не бувати»: Баришніков, який емігрував до США, звернувся до путіна

Відомий артист балету, балетмейстер, актор Михайло Баришніков звернувся до путіна відкритим листом. Так він відреагував на заборону сайту проекту «Справжня росія», засновниками якого є Баришніков, Акунін та економіст Гурієв. Проект був створений після російського військового вторгнення в Україну, щоб допомагати українським біженцям, а також підтримувати росіян, які не згодні з режимом путіна.

24 травня сайт було заблоковано за рішенням російської Генпрокуратури.

«Ваші дворові з переляку наказали заблокувати наш сайт. Їх страх зрозумілий. Нам же він надає впевненість у своїй правоті. Як і раніше, коли в моєму дитинстві ваші тонкошиї попередники мені, сину російського офіцера в Латвії, призначили роль, призначили роль окупанта, вона не прилипла. Я вивчив латиську мову, а з 26 років, назавжди відкинувши ролі, які призначають ваші вчителі, ось уже майже півстоліття проживаю людиною вільного світу! І мене все ще називають російським. І російським письменником називають мого друга Бориса Акуніна, і російським економістом — Сергія Гурієва. Такі, як ми, принесли більше честі російському світу, ніж уся ваша неточна високоточна зброя», — пише Баришніков.

Артист прогнозує, що путінський режим буде знищено, він впаде від своїх же страхів і жорстокості.

«Вашому російському світу — світові страху, світові, що спалює підручники української мови, не бувати, поки є ми, щеплені в дитинстві від цієї чуми. Нашому ж світові бути — незважаючи на всі ваші блокування. Ми знаємо, як зберегти цінності нашого російського світу. А ваш світ, якщо не прокинеться, помре від своїх страхів», — сказав артист.

Нагадаємо, Михайло Баришніков у 1974 році став «неповерненим» до СРСР, емігрував до США.

Раніше телеведучий Олексій Суханов зізнався, що вірить у «хороших росіян» та пояснив, чому не довірять Собчак та Дудю.

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