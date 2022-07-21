«Шахтар» підписав контракт з відомим українським футболістом (відео)

Донецький «Шахтар», який очолив екснаставник «Дніпра-1» Ігор Йовічевіч, підписав контракт з відомим українським футболістом — 30-річним атакувальним півзахисником «Колоса» Андрієм Тотовицьким, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована до 30 червня 2025 року. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 500 тисяч євро.

Нагадаємо, що Тотовицький — вихованець «Шахтаря», який дебютував за першу команду ще у 2016 році (загалом за «помаранчево-чорних» футболіст провів дев'ять поєдинків і забив один м'яч). Пізніше Андрій, в активі якого 128 матчів та 35 голів в українській прем'єр-лізі, виступав на правах оренди за «Маріуполь», «Зорю» та бельгійський «Кортрейк».

Останні сезони півзахисник грав у складі «Десни». У січні 2022 року Тотовицький перейшов у «Колос», проте через повномасштабне вторгнення росії за клуб з Ковалівки так і не дебютував. У складі молодіжної збірної України Андрій Тотовицький провів 12 матчів та сім разів вразив ворота суперників, ставши у її складі володарем Кубка Співдружності-2014.

Нагадаємо, що в ці дні «Шахтар», який стартує в Лізі чемпіонів одразу в груповому турнірі (жеребкування — 25 серпня), перебуває на тренувальному зборі в Нідерландах. На 22 липня у підопічних Йовічевіча заплановано спаринг з «Фортуною» (Сіттард), на 26-е — з амстердамським «Аяксом», а на 29-е — з «Утрехтом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» посилив свої ряди хорватським півзахисником Невеном Джурасеком.

Фото ФК «Шахтар»

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