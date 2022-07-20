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Спорт

«Шахтар» зробив перше придбання за нового тренера

19:54 20 липня 2022
Невен Джурасек з Ігорем Йовічевічем та Даріо Срною

Донецький «Шахтар», який представив новим головним тренером хорвата Ігора Йовічевіча, зробив перше придбання під час цьогорічного літнього трансферного вікна.

Новачком «гірників» став 23-річний хорватський півзахисник Невен Джурасек, який підписав контракт на 2 роки (сума трансферу, за даними авторитетного порталу Transfermarkt, склала 800 тисяч євро) та вже приєднався до своїх партнерів на зборі в Нідерландах.

«Я вже грав і тренувався під керівництвом Ігора Йовічевіча, і частково моє рішення залежало від його впливу, — поділився першими враженнями Джурасек в інтерв'ю клубній прес-службі „Шахтаря“. — Але навіть якби його тут не було, я все одно приєднався би до „Шахтаря“, бо це дуже хороший клуб. Мені подобається стиль „Шахтаря“: люблю грати у футбол із безліччю дотиків, передач та переміщень. Вважаю, зможу допомогти клубу та зробити свій внесок у його успіхи. Вже познайомився з хлопцями, раніше ми зустрічалися з багатьма на полі. Ще є мовний бар'єр, тому мені необхідно покращувати свою українську, щоб вільно спілкуватися з ними. Але всі хлопці позитивні, у нас молода команда — буде дуже хороша комунікація».

Додамо, що легіонер уже має досвід виступів в українській прем'єр-лізі — у першій частині сезону-2021/2022 футболіст провів за «Дніпро-1», який тренував саме Йовічевіч, 19 матчів у чемпіонаті та Кубку України. Після початку війни хорват, контракт якого належав загребському «Динамо», вирушив в оренду до словенської «Любляни», за яку зіграв 6 матчів.

Зазначимо, що нещодавнє підписання контракту Йовічевіча з «Шахтарем» викликало справжній скандал. Для початку «відзначився» почесний президент «Дніпра-1» Юрій Береза, який під новиною про угоду між «гірниками» та хорватським фахівцем залишив ємний, але при цьому промовистий коментар.

Пізніше функціонер пояснив свою реакцію. «У середині червня все було нормально, Ігор планував збір із командою та мав на нього їхати в якості головного тренера. Чому так вчинив? Не знаю. Мені він не повідомив, на зв'язок не виходив. Можливо, чинником став Даріо Срна. Можу сказати впевнено, що Йовічевіч — зрадник, а „Шахтар“ та його менеджмент — те саме визначення, яким я охрестив Йовічевіча нещодавно в коментарях у Facebook», — розповів Береза у коментарі Telegram-каналу «Дніпрянин».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» перебрався до клубу легендарного Роналдо.

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