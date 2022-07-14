36.26 / 37.40 36.26 / 37.56
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Сьомий іноземець в історії: «Шахтар» назвав ім'я нового головного тренера

10:29 14 липня 2022
Ігор Йовічевіч

Донецький «Шахтар», який розлучився з черговим легіонером, перед від'їздом на тренувальний збір до Роттердама (Нідерланди) офіційно оголосив про призначення нового головного тренера команди. Змінником італійця Роберто де Дзербі, який залишив клуб через війну, став колишній наставник «Дніпра-1» 48-річний хорват Ігор Йовічевіч, який підписав контракт із донецьким клубом на два роки.

Ігор Йовічевич — 35-й в історії головний тренер «Шахтаря» та сьомий наставник із далекого зарубіжжя. Раніше донеччан очолювали італійці Невіо Скала та Роберто де Дзербі, німець Бернд Шустер, румун Мірча Луческу, а також португальці Паулу Фонсека та Луїш Каштру.

Нагадаємо, що, будучи футболістом, Ігор Йовічевіч виступав за другу команду мадридського «Реала», «Загреб», японську «Йокогаму Ф. Марінос», бразильський «Гуарані», китайські «Шеньян Цзіньде» та «Зухай», а також «Карпати». На тренерській ниві, окрім «Дніпра-1», хорват очолював «Карпати», словенський «Цельє» та хорватське «Динамо».

У ході першого тренувального збору, наміченого в Нідерландах з 14 по 30 липня, гірники під керівництвом Йовічевіча проведуть три спаринги. Зокрема, 26 липня «оранжево-чорні» зіграють із чемпіоном Нідерландів «Аяксом».

Нагадаємо, що «Шахтар», який закрив клубний телеканал, отримав пряму путівку до Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня, перший матч — 6 або 7 вересня) і вже гарантував собі понад 36 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на новій формі «Шахтаря» виявили рашистський знак.

Фото ФК «Шахтар»

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

колорадський жук

«Ви будете в захваті від результату»: ефективний спосіб позбавитись колорадських жуків

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Кейт Міддлтон та принц Вільям терміново відвезли дітей на гелікоптері з Лондона

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.