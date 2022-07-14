Сьомий іноземець в історії: «Шахтар» назвав ім'я нового головного тренера

Донецький «Шахтар», який розлучився з черговим легіонером, перед від'їздом на тренувальний збір до Роттердама (Нідерланди) офіційно оголосив про призначення нового головного тренера команди. Змінником італійця Роберто де Дзербі, який залишив клуб через війну, став колишній наставник «Дніпра-1» 48-річний хорват Ігор Йовічевіч, який підписав контракт із донецьким клубом на два роки.

Ігор Йовічевич — 35-й в історії головний тренер «Шахтаря» та сьомий наставник із далекого зарубіжжя. Раніше донеччан очолювали італійці Невіо Скала та Роберто де Дзербі, німець Бернд Шустер, румун Мірча Луческу, а також португальці Паулу Фонсека та Луїш Каштру.

Нагадаємо, що, будучи футболістом, Ігор Йовічевіч виступав за другу команду мадридського «Реала», «Загреб», японську «Йокогаму Ф. Марінос», бразильський «Гуарані», китайські «Шеньян Цзіньде» та «Зухай», а також «Карпати». На тренерській ниві, окрім «Дніпра-1», хорват очолював «Карпати», словенський «Цельє» та хорватське «Динамо».

У ході першого тренувального збору, наміченого в Нідерландах з 14 по 30 липня, гірники під керівництвом Йовічевіча проведуть три спаринги. Зокрема, 26 липня «оранжево-чорні» зіграють із чемпіоном Нідерландів «Аяксом».

Нагадаємо, що «Шахтар», який закрив клубний телеканал, отримав пряму путівку до Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня, перший матч — 6 або 7 вересня) і вже гарантував собі понад 36 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на новій формі «Шахтаря» виявили рашистський знак.

Фото ФК «Шахтар»

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