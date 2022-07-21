«Похід за грибами закінчився смертю»: під Києвом пенсіонерка підірвалась на рашистській міні

Трагічна подія сталась 18 липня у селі Мила, про це повідомляє поліція Київської області.

«65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула. За порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування. Вибухотехніки обстежують прилеглі території».

Правоохоронці застерігають: поки що не варто ходити у лісосмуги та рухатись польовими дорогами на деокупованих територіях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Херсоном касетний снаряд убив хлопця та покалічив його товариша.

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