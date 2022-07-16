36.29 / 37.18 36.20 / 37.26
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Потрібно розстрілювати таких на місці»: в Ірпені під Києвом затримано жінку, яка провозила в авто вибухівку

15:12 16 липня 2022
Вибухівка

В Ірпені під Києвом, який навесні перебував під російською окупацією, на одному з блокпостів стався неприємний інцидент: в автомобілі знайшли вибухівку. Про це 15 липня у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Під час відпрацювання на блокпості на виїзді з Ірпеня в мікрорайні Синергія в одному з автомобілів виявлено вибухівку. За кермом була жінка, її затримала поліція», — написав міський голова.

Маркушин опублікував фото вибухівки. Її у результаті знешкодили у тому ж мікрорайоні, додав мер Ірпеня у Facebook.

За словами Маркушина, на блокпостах міста в інших автомобілях було виявлено також наркотичні речовини та зброю.

Повідомлення обурило читачів сторінки градоначальника: українці, що натерпілися від звірств росіян, вимагають застосовувати до подібних порушників (можливо, агентів рф) закони воєнного часу, аж до найсуворіших.

Як писали «ФАКТИ», Ірпінь та інші передмістя Києва дуже постраждали під час російської окупації. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» відома телеведуча Ганна Панова розповіла про зустріч з окупантами під Києвом, ночівлю в підвалі та смертельно небезпечну втечу під кулями.

1786

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Гороскоп на 16 липня

Близнюки зможуть взятися за нову цікаву справу, а Леви отримають багато яскравих вражень: гороскоп від Анжели Перл на 16 липня

Філіп Кіркоров та Ані Лорак

«Лорак переодягалась у домробітницю та мила підлогу кіркорову»: кремлівські ЗМІ висміяли співачку-мовчунку

Оперативне фото ДСНС

Померли разом в один день: під час ракетного удару по Чугуєву загинула подружня пара

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.