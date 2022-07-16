«Потрібно розстрілювати таких на місці»: в Ірпені під Києвом затримано жінку, яка провозила в авто вибухівку

В Ірпені під Києвом, який навесні перебував під російською окупацією, на одному з блокпостів стався неприємний інцидент: в автомобілі знайшли вибухівку. Про це 15 липня у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

«Під час відпрацювання на блокпості на виїзді з Ірпеня в мікрорайні Синергія в одному з автомобілів виявлено вибухівку. За кермом була жінка, її затримала поліція», — написав міський голова.

Маркушин опублікував фото вибухівки. Її у результаті знешкодили у тому ж мікрорайоні, додав мер Ірпеня у Facebook.

За словами Маркушина, на блокпостах міста в інших автомобілях було виявлено також наркотичні речовини та зброю.

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Як писали «ФАКТИ», Ірпінь та інші передмістя Києва дуже постраждали під час російської окупації. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» відома телеведуча Ганна Панова розповіла про зустріч з окупантами під Києвом, ночівлю в підвалі та смертельно небезпечну втечу під кулями.

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