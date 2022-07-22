Помер легендарний футболіст, який заслужив за життя унікальний пам'ятник (відео)

На 86-му році життя в колі рідних помер легендарний футболіст збірної Німеччини, почесний громадянин Гамбурга Уве Зеєлер, який переніс у 2017 році операцію з видалення ракової пухлини, повідомляє Bild.

«Уве Зеєлер був першим футболістом, на якого я звернув увагу, — цитує видання знаменитого ексгравця збірної Німеччини Лотара Маттеуса. — Він та Пеле на чемпіонаті світу 1966 року — це щось! Уве завжди був чудовим зразком для наслідування. Я знав його як дуже, дуже хорошу, чудову людину. Завжди правильний, завжди надійний, із типовим гамбурзьким духом. Його смерть — це втрата, за Уве нудьгуватиме вся футбольна сім'я, не лише в Німеччині. Мої щирі співчуття його сім'ї та всім друзям».

Практично всю свою клубну кар'єру знаменитий форвард провів в одному клубі — «Гамбурзі» (523 голи!) Щоправда, у 1978 році Зеєлер все ж зіграв один офіційний поєдинок у футболці ірландського «Корк Сіті». Німець вийшов на поле на прохання фірми Adidas, з якою був пов'язаний контрактом. «Корк» поступився «Шемроку» з рахунком 2:6, але обидва голи на свій рахунок записав Уве.

З 1954 по 1970 Зеєлер виступав за збірну ФРН. У майці національної команди нападник відіграв 72 матчі та забив 43 м'ячі. Тривалий час Уве був капітаном збірної, з якою взяв «срібло» чемпіонату світу 1966 року та «бронзу» мундіалю-1970. Форвард — один із чотирьох футболістів (разом з Пеле, Мирославом Клозе та Кріштіану Роналду), які забивали голи на чотирьох чемпіонатах світу.

Пеле та Уве Зеєлер

Найкращі голи Уве Зеєлера

До речі, біля входу на стадіон «Гамбурга» красується пам'ятник… правій нозі Уве Зеєлера (багатотонна скульптура виготовлена за точним зліпком з ноги футболіста).

Пам'ятник нозі футболіста біля домашнього стадіону "Гамбурга"

Перед чемпіонатом світу у Німеччині у 2006-му вашому покірному слузі у складі групи українських спортивних журналістів пощастило майже тиждень провести у Гамбурзі. І одного з вечорів у програмі перебування значилася вечеря в затишному ресторанчику з легендарним Уве Зеєлером. Славний був дядько, компанійський. Повірте…

2006 рік. Гамбурґ. Українські спортивні журналісти та легендарний Уве Зеєлер

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний ексодноклубник Михайличенка та Кузнецова помер від невиліковної недуги.

Фото ФК «Гамбург»

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