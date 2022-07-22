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Україна

ЗСУ відігнали ворога від Покровського та Вуглегірської ТЕС, а також придушили спроби штурму на інших напрямках, — Генштаб

8:50 22 липня 2022
ЗСУ відігнали ворога від Покровського та Вуглегірської ТЕС, а також придушили спроби штурму на інших напрямках,&nbsp;— Генштаб

Розпочалася сто сорок дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Донбасі окупаційні війська, не шкодуючи сил і резервів, продовжують спроби захопити Вуглегірську ТЕС і намагаються штурмувати у напрямках Доломітне — Новолуганське та Стряпівка — Соледар. Проте дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Нині противник вперто продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку наші воїни одразу придушили спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха — Андріївка та Давидів Брід — Білогірка. Натомість противник здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка, а також завдав авіаудару неподалік Стряпівки.

Тим часом українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами.

«Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, військові експерти вважають малоймовірним застосування росіянами ядерної зброї, навіть у якості зброї «судного дня». Проте небезпека використання хімічної зброї ще актуальна.

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