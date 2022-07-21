«Вселити страх у серця українців»: військовий експерт назвав зброю, яку може застосувати путін

Колишній головком Об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, який раніше не виключав, що активні бойові дії в Україні можуть завершитися через чотири-шість місяців і перетворитися на заморожений конфлікт, вважає малоймовірним застосування росіянами в нашій країні ядерної зброї. А ось хімічна може бути використана.

Як пише Ставрідіс у колонці для Bloomberg, є три фактори які можуть утримати господаря кремля від використання ядерної зброї як у стратегічному, так і в тактичному плані.

По-перше, його застосування позбавило б росію підтримки багатьох країн, які «намагаються дотримуватися вузького курсу між українцями, які підтримуються Заходом, та росією.

По-друге, він розуміє, що навіть у разі застосування тактичної зброї західні ядерні держави перейдуть у стан підвищеної готовності, і «ймовірність прорахунку, що веде до великого стратегічного обміну, зростає». «Путін любить своє життя і любить свою країну — він не був би у захваті від того, щоб ризикувати всім, навіть задля призу у вигляді України», — додав він.

По-третє, путін міг підрахувати, що ризики тактичного удару переважають вигоди.

«Чи міг би Путін застосувати тактичну ядерну зброю проти конкретної мети в Україні? Потенційно Київ (щоб обезголовити уряд) чи західне місто Львів (щоб зруйнувати ланцюжок постачання зброї через Польщу), чи чорноморський порт Одеси (знищивши українську економіку)? Можливо, але малоймовірно. путін міг би досягти багатьох із цих військових цілей, використовуючи звичайні засоби, якби він зосередив свої наступальні удари по цьому місту», — зазначив Ставрідіс і додав: «Ймовірніше, якщо путін хоче зробити щось, що справді вселить жах у серця українців, він вибере хімічну зброю, можливо, направивши її на одну з цих трьох міських цілей. Він продемонстрував у Сирії байдужість до застосування хімічної зброї своїм союзником, президентом Башаром Асадом».

Він також звернув увагу на те, що путін вже «заклав дезінформаційну базу», заявляючи, що в Україні діють «американсько-українські хіміко-біологічні програми». Хоч це і вигадка, але, на думку Джеймса Ставрідіса, Заходу буде важче звинуватити росію в такій атаці.

Ексклюзивний матеріал «Термоядерний удар по Європі з території білорусі можливий, адже путін хоче панувати над усім світом», — Юрій Фельштинський читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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