росія готова катком пройтися Донбасом та півднем України: полковник СБУ попередив, чому з росіянами не можна йти на переговори

Російські війська, намагаючись вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, стирають з лиця землі населені пункти на Донбасі. Але вони не зупиняться — підуть на Харків чи на південь.



Таку думку в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону висловив полковник СБУ, народний депутат Роман Костенко.

Костенко зараз обороняє Україну на півдні та знає ситуацію на фронті, відмічаючи, що росіяни постійно хочуть покращити свої позиції в районі Харкова.



«Харків для них стратегічно та історично важливе місто. Вони захочуть захопити його. Не думаю, що це буде прямо завтра, але росія прийшла сюди надовго. Поступово вони схилятимуть Україну до переговорів, а потім йдуть далі», — вважає Костенко.

Кіборг зазначає, що в Україні росія хотіла показати, наскільки сильна російська армія.

«Вони хотіли показати, як за два дні вони захоплюють найбільшу територію країну в Європі. І вже з цих позицій вести свою терористичну міжнародну політику і, таким чином, впливати на всю Європу і енергетично, і військово. Країни минулого Варшавського договору пам'ятають, як це було, і розуміють, що можуть бути наступними», — зазначає нардеп.

Він упевнений, що з росіянами не можна йти на переговори зараз, коли вони захопили стільки українських територій. Це буде стратегічна помилка.



«Не можна домовлятися з країною, яка тебе продавила, сильніша і має багато ресурсів. Це просто відтягування часу та надання можливості ворогові перегрупуватися. Або росіяни одразу займуть оборону на Донбасі і підуть або на Харків, або на південь. Я не сумніваюся, що вони підуть далі, оскільки вважають, що втратили обличчя, коли ЗСУ зупинили їх на тих рубежах, де вони є зараз» , — наголосив Костенко.

Нагадаємо, Харків постійно перебуває під обстрілами росіян. У місті повно руйнувань. Влада закликає мешканців без особливої потреби не виходити на вулиці, а перебувати в укриттях. Вранці 20 липня путінські нелюди знову завдали удару по одному з районів міста, є поранені.

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