«Викликає лише жалість»: у Зеленського відреагували на слова медведєва про «судний день» для України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на черговий «спіч» заступника очільника російського Совбеза дмитра медведєва, який заявив про «судний день» для нашої держави, якщо ЗСУ вдарять по мосту через Керченську протоку.

«Портрет сучасної росії — це дмитро мєдвєдєв, який погрожує комусь „судним днем“. Маленька забута історією людина, яка намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. „Ще трохи, і я вам усім покажу!“ Покажете що? Вб'єте чергову дитину?» — написав Подоляк у соцмережах.

До речі, астропсихологиня Валентина Віттрок не виключає, що пан медведєв може загинути. За її словами, у гороскопі російського політика «є цікаве поєднання Марса з Нептуном», яке говорить про «велику ймовірність насильницької смерті» — як від ран та зброї (так діє Марс), так і від отруєння та інтоксикацій (це вплив Нептуна).

А представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, росія перетворила Крим на хаб і що її військові об’єкти на території окупованого півострова є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

Фото з Вікіпедії

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