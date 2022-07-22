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Світ

Весілля обернулося трагедією: під час святкової церемонії потонуло понад 20 жінок та дітей

12:47 22 липня 2022
люди

У Пакистані сталася трагедія на весіллі: потонули понад 20 людей, човен яких перекинувся на річці Інд. Про це пише The Times of India.

Люди, що знаходилися у човні, були членами однієї родини. Серед загиблих, яких вдалося знайти, були виключно жінки та діти, оскільки більшість з них не вміла плавати.

Повідомляється, що в провінції Пенджаб судно пішло на дно в місці, де була сильна течія. 65 людей, зокрема наречений, вибралися на берег самостійно. Але 21 людина потонула, а ще 29 вважаються зниклими.

Причину катастрофи поки не встановлено, але, швидше за все, вона сталася через те, що човен був перевантажений.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф висловив співчуття сім'ям загиблих та доручив владі докласти всіх зусиль, щоб спробувати врятувати або знайти тіла тих людей, які досі вважаються зниклими безвісти.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію на Рівненщині, де нещодавно потонули дві дівчинки. А наприкінці червня в Угорщині потонула українка та її 6-річна донька.

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