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Події

Купатись там було заборонено: в Угорщині потонула українка та її 6-річна дочка

21:20 30 червня 2022
в Угорщині потонула українка та її 6-річна дочка

Нещодавно нещасний випадок з двома 16-річними братами-українцями стався у Польщі, і ось трагічний інцидент стався поблизу міста Мошонмадьяровар (область Дьор-Мошон-Шопрон). Тіло 27-річної жінки помітили рибалки в неділю. Втім, на пляжі знайшли ще дитячий одяг, тому рятувальники та поліція почали шукати й іншу можливу жертву, повідомляє місцеве видання. Невдовзі було знайдено тіло маленької дівчинки. За даними слідчих, йдеться про нещасний випадок.

Відомо, що це рибальське озеро регулярно використовувалося для купання. Хоча купатися там заборонено, і на це звертала увагу відпочивальників табличка багатьма мовами. Родина, в якій сталося нещастя, з України (36-річний батько, мати та донька), мешкала в гуртожитку робітників у Мошонмадьяроварі. Вони були зареєстровані у агентстві тимчасового працевлаштування, приїхали незадовго до війни як заробітчани.

Нагадаємо, під Києвом під час купання втопився 15-річний підліток.

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