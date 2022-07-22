В Україні збільшили розмір соціальних стипендій: скільки отримуватимуть сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

В Україні змінили Порядок призначення та виплати соціальних стипендій Верховної Ради студентам професійної вищої та вищої освіти.



Розмір соціальних стипендій підвищено для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з малозабезпечених сімей, йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.



Право на здобуття соціальних стипендій Верховної Ради мають студенти закладів професійної вищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання, з числа:



- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- осіб, які у період навчання у віці 18−23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули чи зникли безвісти);

- студентів (курсантів) з сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».



Розмір соціальних стипендій Верховної Ради складає:



- у віці до 18 років — 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року (зараз це 4116 грн);

- у віці 18−23 років — 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня відповідного календарного року (на 1 січня 2023 року це 4026 грн).



Студентам з малозабезпечених сімей розмір стипендії становитиме:



- які навчаються у закладах професійної вищої освіти — 1335 грн;

- які навчаються у вищих навчальних закладах — 1 770 грн.



Соціальні стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.



Зазначається, що зазначені стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій чи грантів, у тому числі й академічної чи соціальної стипендії, призначеної навчальним закладом, а також державної допомоги.



Нагадаємо, у 2022 році розмір іменної стипендії від Кабміну становить 4 тисячі грн, а «президентська» стипендія на 400 грн вища.

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