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Україна

Пройшла «переатестацію» й зрадила Україну: директорка школи з Маріуполя перекинулася на бік ворога

17:35 22 липня 2022
Лугова

Директорка 15-ї школи Маріуполя Тетяна Лугова здобула від росіян посаду в окупованому Бердянську. Це вже не перший випадок, коли освітяни переходять на бік окупантів.

Про Лугову розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, 44-річна маріупольчанка закінчила місцевий державний університет, працювала у 53-й школі вчителем української мови та літератури.

У 2014 році вона стала заступницею директора з навчально-виховної роботи 15-ї школи, а у 2019 — її призначили директоркою.

У місті Лугову знали як діяльну директорку. Вона активно запроваджувала реформи сучасної української школи. Керувала конкурсом «Найкращі вчителі Приазов'я».

На початку війни Лугова поїхала жити у Червоне поле Запорізької області, але 24 травня виїхала через окупований Крим до росії, де пройшла переатестацію.

Тепер вона очолює школу № 11 у Бердянську.

«Наразі активно провокує рух вчителів у Маріуполі з приводу дестабілізації ситуації та примусу виплати заробітних плат вчителям, які залишилися в окупованому Маріуполі, включаючи колаборантів», — повідомив Андрющенко.

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