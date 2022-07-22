Окупанти вбили й другого сина: у боях за Україну загинули брати з Хмельниччини

У жорстоких боях із російськими окупантами 17 липня загинув 26-річний старший солдат, старший бойовий медик десантно-штурмового батальйону військової частини А-0284 Олександр Погорільчук. Про це повідомила Славутська міська рада рідної для бійця Хмельницької області.

Олександр став уже другим із Погорільчуків, який загинув у боях із російськими окупантами — у лютому життя за Україну віддав його молодший брат Віталій. Він під час обстрілів Віталій вивіз поранених побратимів із поля бою неподалік Шилової Балки Херсонської області. Проте снаряд із ворожого Су-25 поцілив у БТР-80, і Віталій отримав смертельні поранення.

Обох братів поховали на цвинтарі у селі Голики.

Олександр та Віталій Погорільчуки

У загиблих Героїв залишилася мати.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині напередодні прощалися з 34-річним бійцем «Айдару» Володимиром Даценком, життя якого 14 липня обірвалося під час ракетного удару по Вінниці.

Фото vsim.ua/

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