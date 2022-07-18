ЗСУ «помножили на нуль» спроби ворога атакувати на всіх напрямках, рашисти з втратами відійшли, — Генштаб

Розпочалася вже 145-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Поки на Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону, в т. ч. обстрілюючи Харків, а Сіверському напрямку загарбники обстрілюють з артилерії позиції наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, українські воїни успішно відбивають ворожі атаки на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Донецькому напрямку ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої там тривають. Проте штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог штурмував в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, проте успіху не мав і відійшов. А неподалік Берестового загарбник завдав ракетно-авіаційних ударів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Однак всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець — загарбники з втратами відійшли.

«Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у щоденному зверненні до українців президент Зеленський особисто відреагував на п'яні заяви з москви про «судний» день для України, який нібито готує країна-загарбник.

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