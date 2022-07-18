36.24 / 37.27 36.27 / 37.48
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ «помножили на нуль» спроби ворога атакувати на всіх напрямках, рашисти з втратами відійшли, — Генштаб

8:46 18 липня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

Розпочалася вже 145-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Поки на Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону, в т. ч. обстрілюючи Харків, а Сіверському напрямку загарбники обстрілюють з артилерії позиції наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей, українські воїни успішно відбивають ворожі атаки на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Донецькому напрямку ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої там тривають. Проте штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог штурмував в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, проте успіху не мав і відійшов. А неподалік Берестового загарбник завдав ракетно-авіаційних ударів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Однак всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець — загарбники з втратами відійшли.

«Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у щоденному зверненні до українців президент Зеленський особисто відреагував на п'яні заяви з москви про «судний» день для України, який нібито готує країна-загарбник.

186

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Філіп Кіркоров та Ані Лорак

«Лорак переодягалась у домробітницю та мила підлогу кіркорову»: кремлівські ЗМІ висміяли співачку-мовчунку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.