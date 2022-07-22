Померла співачка та актриса Шонка Дукуре, партнерка Тома Генкса за фільмом «Елвіс»

У четвер, 21 липня, стало відомо про смерть американської співачки та актриси Шонкі Дукуре. Вона раптово померла у віці 44 років. У неї залишилося двоє неповнолітніх дітей.

Старший з них знайшов матір непритомну в спальні їхньої квартири в Нашвіллі. Дитина побігла до сусіда, який зателефонував 911. Медики, що приїхали, констатували смерть жінки.

Поліція заявила, що ознаки насильницької смерті не виявлено. Причина смерті Дукуре невідома.

Шонка жила у Нашвіллі. Співала у місцевих клубах. Брала участь у виступах низки популярних виконавців як бек-вокалістка, зокрема, у Ніка Кейва, Майка Фарріса, Джеймі Лідделла. Цього року брала участь у музичному фестивалі у Коачеллі разом з Doja Cat.

Дукуре знялася у біографічній музичній драмі «Елвіс» австралійського режисера База Лурмана. Картина присвячена життю та творчості Елвіса Преслі. Їй дісталася роль співачки Віллі Мей Торнтон на прізвисько Біг Мама. Короля рок-н-ролу зіграв Остін Батлер. Том Генкс блискуче втілив на екрані образ полковника Тома Паркера, менеджера Преслі.

Фільм був чудово прийнятий критиками та глядачами. Йому пророкують безліч кінопремій.

Лурман одним із перших висловив співчуття у зв'язку зі смертю Шонки Дукуре. Режисер написав, що про рідкісний талант співачки та актриси тільки зараз почали дізнаватися мільйони людей у всьому світі. Він упевнений, що на Шонку чекала блискуча кар'єра, але цьому завадила раптова смерть.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть голлівудської актриси Мері Мари. Вона потонула у річці на 62-му році життя.

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