Головний каратист України назвав точний відсоток «хороших росіян»

Знаменитий український каратист, львів'янин Станіслав Горуна, який став призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо, висловив свою думку про росіян, відзначивши їхню загальну рабську ментальність.

«Хороший росіянин — це кліше. Більш ніж впевнений, що там 98−99 відсотків — нехороші, — заявив 33-річний Станіслав Горуна в ефірі «Прямий FM». — Але є окремі люди, які навіть попри загальну російську рабську ментальність, вони все одно щось роблять. Є 1 відсоток виняткових росіян, які щось роблять, навіть жертвують гроші, деякі великі гроші. Хто відкрито заявив позицію, залишив країну, здав російський паспорт і втратив громадянство. Є такі люди.

Я не можу їх засуджувати та говорити «ти росіянин, тому ти чмо». Якась маленька частина таких людей є, але вони вже не ідентифікують себе росіянами".

Нагадаємо, що незабаром після початку повномасштабного вторгнення Станіслав вступив до лав ЗСУ, проте згодом отримав дозвіл продовжити спортивну кар'єру і вже встиг стати віцечемпіоном Світових ігор у США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль, аби допомогти українській армії.

Фото Instagram

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