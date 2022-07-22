37.41 / 38.83 37.79 / 39.29
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Головний каратист України назвав точний відсоток «хороших росіян»

11:10 22 липня 2022
Станіслав Горуна

Знаменитий український каратист, львів'янин Станіслав Горуна, який став призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо, висловив свою думку про росіян, відзначивши їхню загальну рабську ментальність.

«Хороший росіянин — це кліше. Більш ніж впевнений, що там 98−99 відсотків — нехороші, — заявив 33-річний Станіслав Горуна в ефірі «Прямий FM». — Але є окремі люди, які навіть попри загальну російську рабську ментальність, вони все одно щось роблять. Є 1 відсоток виняткових росіян, які щось роблять, навіть жертвують гроші, деякі великі гроші. Хто відкрито заявив позицію, залишив країну, здав російський паспорт і втратив громадянство. Є такі люди.

Я не можу їх засуджувати та говорити «ти росіянин, тому ти чмо». Якась маленька частина таких людей є, але вони вже не ідентифікують себе росіянами".

Нагадаємо, що незабаром після початку повномасштабного вторгнення Станіслав вступив до лав ЗСУ, проте згодом отримав дозвіл продовжити спортивну кар'єру і вже встиг стати віцечемпіоном Світових ігор у США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль, аби допомогти українській армії.

Фото Instagram

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Восени додадуть по 300 грн: хто із пенсіонерів може розраховувати на збільшення пенсії у найближчі місяці

Гороскоп на 22 липня

Близнюки отримають додаткове джерело доходів, а Скорпіони досягнуть успіхів у справах: гороскоп від Анжели Перл на 22 липня

люди

Весілля обернулося трагедією: під час святкової церемонії потонуло понад 20 жінок та дітей

ОПУ

«Зберегти обличчя»: як заступник голови ОПУ став ще однією проблемою влади

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту