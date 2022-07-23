Розчарування Раків, оновлення для Скорпіонів та важлива подія у Дів: гороскоп на 23 липня 2022 року

24-й місячний день — субота, 23 липня, вважається позитивним, наповненим теплом, світлом та добром, коли люди схильні прощати чужі помилки та слабкості. А будь-які справи, розпочаті цього дня, будуть успішними. Астрологи також вважають, що цей період — час для споглядання, спостережень та самотності, коли потрібно прислухатися до внутрішнього голосу та особливо не поспішати.

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Овну зірки радять у цей день переключити увагу на дім та сімейні стосунки. Представники цього знаку зодіаку мають шанс подолати всі перешкоди, якщо проблеми на роботі будуть вирішені, а старі помилки виправлені.

Тільцеві цей день краще провести на самоті, спокійно обміркувати плани та тактику поведінки. Не виключено, що на роботі можуть виникнути труднощі з партнерами та начальством, а вдома посилиться підозрілість до старших членів сім'ї. Здаватиметься, що вони втручаються у ваше особисте життя і позбавляють вас свободи дій. Більш сприятливою буде друга половина дня.

А у Близнюків сьогодні день сприятливий для професійного зростання — можна сміливо братися за нові справи, успіх яких гарантовано. А ось гроші краще поберегти — не виключено погіршення матеріального становища. Зустріч з друзями та близькими може спричинити перенасичення спілкуванням.



Перша половина дня у Раків буде відзначена сумнівами та розчаруваннями, а контакти з партнерами та начальством утруднені. Представникам цього знаку варто прораховувати кожен крок, діяти за обставинами та не довіряти порадам доброзичливців. Негативні враження дня допоможе згладити спілкування з дітьми.

Успіх цього дня у Льевів багато в чому залежатиме від стосунків із начальством. У жінок-Левів вчинки цього дня можуть бути непередбачуваними. Не виключені ситуації, які змусять представників цього знаку страждати, а ті, у свою чергу, відіграються на близьких. Зірки радять стримати агресію та егоїзм.

У Дів не виключена яскрава і незабутня подія. Представникам цього знаку не варто довго обмірковувати пропозиції колег чи коханої людини. Зірки цього дня прихильні до Дів — всі розпочаті сьогодні справи отримають вдале продовження та відмінні результати.

Клопіт та непередбачені фінансові витрати можуть стати перешкодою довгоочікуваної поїздки у Терезів. Почуття обов'язку та власної гідності — основа вашої поведінки. Можливе збільшення сексуального потенціалу, чарівності, що дозволить вам легше досягати намічених цілей, залучати до справи нових партнерів.

Сьогодні у Скорпіона — день оновлення та переповнення життєвими силами. На представників цього знаку чекає успіх, ви зможете реалізувати багато своїх устремлінь. А ось рутинна робота тільки дратуватиме.

День сприятливий для активної діяльності, фізичних навантажень у Стрільця. Незважаючи на можливі перешкоди, ви зможете заглибитися у роботу, покращити своє матеріальне становище, налагодити та зміцнити стосунки з близькою людиною. Рекомендується приділити велику увагу дому, зробити важливі покупки.

Сприятливий день чекає і на Козерога. Проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену життєрадісність та рівновагу. Можливе отримання приємних новин, пов'язаних із близькими людьми. Впевненість у собі та близьких людях можуть позитивно позначитися на вашому настрої.

У Водолія день буде відзначений оновленням почуттів, початком нових справ, піднесенням життєвих сил. Схоже, смуга невдач скінчиться. Може статися, що представникам цього знака надійдуть нові пропозиції від покровителів, а друзі підтримають вас. Не відкладайте справу у довгий ящик.

День сприятливий для активної діяльності, освоєння нової професії чекає на Риб. Можливо, що представники цього знаку заручатимуться схваленням своїх планів впливовими особами та їхньою підтримкою. Звернення за будь-якою фінансовою підтримкою можуть бути задоволені. День особливо сприятливий для тих, хто займається творчістю. Виявляйте стриманість, не йдіть напролом — і ви матимете можливість досягти задуманого.

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Фото Pixabay

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