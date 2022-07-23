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Рашисти випустили 13 ракет по Кропивницькому: є загиблі та поранені

10:18 23 липня 2022
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, в ніч на 23 липня вони випустили 13 ракет по Кропивницькому. Про це повідомив у Telegram губернатор Кіровоградської області Андрій Райкович.

«Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет „Калібр“ морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром „Канатове“ та в один з об’єктів „Укрзалізниці“. Є загиблі і поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів. Аварійні бригади „Обленерго“ працюють», — написав він.

За словами Райковича, унаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули троє людей, серед них військовослужбовець та двоє працівників відомчої охорони. Ще дев'ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Крім Кропивницького, росіяни обстріляли Харків, Миколаїв та район Запоріжжя, повідомляє «Информатор-Украина».

Так, у Харкові був сильний вибух у центрі міста.

«Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян — перебувати у укриттях», — написав мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

По Миколаєву росіяни випустили шість ракет С-300. Про це повідомив губернатор Миколаївської області Віталій Кім.

«Зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — написав він у Telegram.

Як писали «ФАКТИ», раніше понад тисяча росіян потрапила в «котел» на Херсонщині.

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