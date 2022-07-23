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Спорт

Вихованець «Динамо» таємно отримав паспорт рф та поїхав грати до країни-агресорки

14:25 23 липня 2022
Олександр Масалов

25-річний футболіст Олександр Масалов, який є вихованцем київського «Динамо» та виступав за молодіжну команду «біло-синіх», у розпал повномасштабної війни поїхав на перегляд до російської «Уфи».

Останній сезон уродженець Севастополя провів у чернігівській «Десні», куди перейшов улітку минулого року та зіграв за «сіверян» шість матчів в УПЛ. Саме у Чернігові й знайшли після початку повномасштабної війни компромат на тепер уже колишнього гравця клубу.

«Прикол. Є такий футболіст Олександр Масалов. Він народився у Севастополі, грав за різні юнацькі збірні України. А торік дебютував в УПЛ за чернігівську „Десну“. Декілька днів тому цей футболіст опинився в Уфі на перегляді. Місцеві видання репрезентують його як „українського захисника“. Воно то так, але після обстрілів стадіону в Чернігові місцеві активісти та військові знайшли російський паспорт цього чувака, виданий у Севастополі», — написав головний редактор сайту «Трибуна» Олег Щербаков на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши фото російського паспорта футболіста, виданого в червні 2017 року.

Додамо, що окрім молодіжної команди «Динамо» та «Десни», Масалов також виступав за «молодіжку» донецького «Шахтаря», у першій українській лізі за «Колос» із Ковалівки та в чемпіонаті Молдови за «Динамо-Авто».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екскапітан збірної України з футзалу Євген Іваняк зазіхнув на криваві гроші в росії.

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