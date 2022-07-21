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Спорт

Екскапітан збірної України зазіхнув на криваві гроші в росії

9:20 21 липня 2022
Євген Іваняк

Колишній капітан збірної України з футзалу 39-річний Євген Іваняк, який вже грав останніми роками в росії, у розпал війни підписав контракт із клубом з країни-агресора — «Торпедо» з Нижнього Новгорода.

«Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК „Торпедо“, де створені всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот», — цитує Євгена Іваняка Instagram російського клубу.

Зазначимо, що для шестиразового чемпіона України це буде не перший досвід виступів у росії. У 2016—2017 роках він уже захищав кольори московської «Діни», двічі ставши срібним призером і здобувши Кубок країни, а в червні 2020-го перейшов до того ж «Торпедо» (тоді команда називалася «Оргхім») з київського ХІТа, але 7 квітня 2022-го став гравцем чемпіона Бельгії «Халле Гоїк».

До речі, представляючи новачка, мініфутбольний клуб «Торпедо» написав: «Складні сімейні обставини, які змусили Женю виїхати з росії в березні цього року, успішно подолані, і досвідчений воротар знову з нами і готовий радувати віддану публіку ефектними сейвами та запаморочливими введеннями в гру!» Звісно, адже у рідному Запоріжжі Іваняка, який виступав за збірну України у 2005—2020 роках, війною і не пахне…

Євген Іваняк грав за збірну України цілих 15 років

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії надумали «обнулити» досягнення великого Валерія Лобановського.

Фото uefa.com, facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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