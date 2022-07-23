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Спорт

«Золото» наздогнало через вісім років: суд відібрав у збірної росії звання чемпіонів світу та віддав титул Україні

16:11 23 липня 2022
Юрій Чебан

Спортивний арбітражний суд підтвердив рішення Міжнародної федерації каное (ICF) відібрати у збірної росії «золото», завойоване на ЧС-2014 з веслування на каное та байдарках у Москві.

Росіяни перемогли в естафеті 4×200 метрів у каное-одиначках, другими до фінішу прийшла збірна України у складі Юрія Чебана, Олександра Максимчука, Вадима Ципана та Віталія Голюка, третіми стали угорці. Утім, пізніше в одного з російських спортсменів, а саме в Ніколая Ліпкіна, знайшли в аналізах сліди заборонених препаратів — тренболону, метенолону та оксандролону.

У підсумку після оголошення остаточного судового рішення Україна та Угорщина покращили «якість» своїх медалей, а «бронза» дісталася команді Німеччини, яка у 2014-му фінішувала четвертою. Нагороди буде вручено спортсменам на найближчому конгресі ICF, що відбудеться восени.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російську легкоатлетку Олену Лашманову спіймали на допінгу та позбавлять олімпійського «золота» Лондона-2012.

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